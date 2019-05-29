Президент УЕФА высказался об организации финала ЛЕ в Баку

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением об организации финала Лиги Европы в Баку, передает ТАСС.

29 мая состоится финал турнира, где сразятся два английских клуба — "Челси" и "Арсенал".

"Все в Баку организовано идеально и готово к финалу Лиги Европы. По крайней мере, на данный момент все выглядит очень хорошо, гостеприимно и отлично. Хотя детально итоги я буду подводить уже после финального свистка", — сказал Чеферин.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Баку полиция останавливает болельщиков "Арсенала" в майках Мхитаряна.