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Президент УЕФА высказался об организации финала ЛЕ в Баку 

Газета.Ru + ещё 4 28 минут назад
Фото: Газета.ru
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением об организации финала Лиги Европы в Баку, передает ТАСС.
29 мая состоится финал турнира, где сразятся два английских клуба — "Челси" и "Арсенал".
"Все в Баку организовано идеально и готово к финалу Лиги Европы. По крайней мере, на данный момент все выглядит очень хорошо, гостеприимно и отлично. Хотя детально итоги я буду подводить уже после финального свистка", — сказал Чеферин.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что в Баку полиция останавливает болельщиков "Арсенала" в майках Мхитаряна.
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Футбол , УЕФА , ИТАР-ТАСС
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