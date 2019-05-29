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Дзюба вошел в символическую сборную Лиги Европы 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Опубликована символическая сборная Лиги Европы по итогам этого сезона, сообщает "Советский спорт".
Символическую сборную составила компания спортивной аналитики InStat, которая занимается профессиональной статистикой.
В список лучших футболистов вошел нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба, который забил пять мячей и отдал одну голевую передачу в девяти матчах Лиги Европы.
Символическая сборная Лиги Европы 2018/19 по версии InStat: Кевин Трапп ("Айнтрахт"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Муктар Диакаби ("Валенсия"), Рафаэл Толой ("Аталанта"), Мартин Хинтереггер ("Айнтрахт"), Энзли Мейтленд-Найлз ("Арсенал"), Даниэль Парехо ("Валенсия"), Рубен Лофтус-Чик ("Челси"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Эден Азар ("Челси"), Артем Дзюба ("Зенит").
Финал турнира состоится 29 мая в Баку. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что два фаната получили ранения перед финалом Лиги Европы.
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Футбол , Рубен Лофтус-чик , Кевин Трапп , Мартин Хинтереггер , Артем Дзюба , Эден Азар , Даниэль Парехо , Рафаэл Толой , Зенит , Советский спорт
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