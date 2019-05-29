Дзюба вошел в символическую сборную Лиги Европы

Опубликована символическая сборная Лиги Европы по итогам этого сезона, сообщает "Советский спорт".

Символическую сборную составила компания спортивной аналитики InStat, которая занимается профессиональной статистикой.

В список лучших футболистов вошел нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба , который забил пять мячей и отдал одну голевую передачу в девяти матчах Лиги Европы.

Финал турнира состоится 29 мая в Баку. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что два фаната получили ранения перед финалом Лиги Европы.