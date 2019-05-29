Адвокат жены российского футболиста Дениса Глушакова Сергей Жорин прокомментировал слухи, согласно которым игрок попросил у московского «Спартака» выплату наличными за расторжение контракт в размере полутора миллионов евро.
Он может понести и уголовное наказание, полтора миллиона долларов — это квалифицируется как особо крупный размер, — цитирует юриста «Чемпионат».
Ранее Жорин заявил, что накануне праздников Глушаков «из мести» написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ.
Пара развелась в начале февраля. Суд взыскал с футболиста одну треть всех его доходов, назначив ежемесячно 100 тысяч рублей в качестве алиментов. Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд вернул жалобу Дениса Глушакова на решение о размере алиментов в первоначальную инстанцию.
В завершившемся сезоне РПЛ хавбек провёл на поле 18 матчей и забил в них три гола. Также на его счету две жёлтые карточки.
Ранее News.ru писал, что совет директоров «Спартака» одобрил переход голкипера «Арсенала».