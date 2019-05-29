Адвокат жены Глушакова заявил, что игрок может попасть под суд

Он может понести и уголовное наказание, полтора миллиона долларов — это квалифицируется как особо крупный размер, — цитирует юриста «Чемпионат».

Ранее Жорин заявил, что накануне праздников Глушаков «из мести» написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ.

Пара развелась в начале февраля. Суд взыскал с футболиста одну треть всех его доходов, назначив ежемесячно 100 тысяч рублей в качестве алиментов. Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд вернул жалобу Дениса Глушакова на решение о размере алиментов в первоначальную инстанцию.

В завершившемся сезоне РПЛ хавбек провёл на поле 18 матчей и забил в них три гола. Также на его счету две жёлтые карточки.

Ранее News.ru писал, что совет директоров «Спартака» одобрил переход голкипера «Арсенала».