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Кокорин и Мамаев могут освоить новую профессию в колонии 

Рамблер + ещё 7 8 минут назад
Фото: ТАСС
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в колонии смогут тренировать несовершеннолетних заключенных. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, передает РИА «Новости».
Она отметила, что футболисты надеются, что апелляция снизит их сроки, и из СИЗО их отпустят на свободу. Но если этого не случится, Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию.
«Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе», — сказала она.
По словам Меркачевой, ФСИН уже заявляла, что готова предоставить Кокорину и Мамаеву место в хозотряде, где они могли бы работать по специальности, например, тренировать несовершеннолетних заключенных.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима. Футболисты признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.
Комментарии5
Футбол , Павел Мамаев , Ева Меркачева , Кирилл Кокорин , Александр Кокорин , ФСИН , РИА Новости , Эхо Москвы
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