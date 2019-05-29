Кокорин и Мамаев могут освоить новую профессию в колонии

Она отметила, что футболисты надеются, что апелляция снизит их сроки, и из СИЗО их отпустят на свободу. Но если этого не случится, Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию.

«Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе», — сказала она.

По словам Меркачевой, ФСИН уже заявляла, что готова предоставить Кокорину и Мамаеву место в хозотряде, где они могли бы работать по специальности, например, тренировать несовершеннолетних заключенных.