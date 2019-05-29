Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в колонии смогут тренировать несовершеннолетних заключенных. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, передает РИА «Новости».
Она отметила, что футболисты надеются, что апелляция снизит их сроки, и из СИЗО их отпустят на свободу. Но если этого не случится, Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию.
«Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе», — сказала она.
По словам Меркачевой, ФСИН уже заявляла, что готова предоставить Кокорину и Мамаеву место в хозотряде, где они могли бы работать по специальности, например, тренировать несовершеннолетних заключенных.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима. Футболисты признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.