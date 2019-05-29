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Мане не собирается переходить в «Реал» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что счастлив в мерсисайдском клубе. Ранее сообщалось, что 27-летний сенегалец может перейти в "Реал".
— Слухи — это часть футбола. Для меня самое важное — это "Ливерпуль", я счастлив здесь, — приводит слова Мане Sky Sports. — Всегда приятно, что такой клуб хочет подписать тебя, но не забывайте, что "Ливерпуль" побеждает большие команды. Давайте сначала сосредоточимся на финале Лиги чемпионов и выиграем его.
В текущем сезоне Мане провел 49 матчей за "Ливерпуль", забил 26 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Футбол , Садио Мане , Реал
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