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В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна 

Газета.Ru + ещё 8 29 минут назад
Фото: Reuters
Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна, сообщает "Советский спорт".
По информации иностранных СМИ, в том числе и The Independent, The Sun и Daily Mail, представители органов правопорядка останавливают болельщиков, на майках которых написана фамилия армянского игрока. Сам Мхитарян в Баку не прилетел.
Однако, стоит отметить, что после проведенных консультаций полицейский отпускает болельщиков.
Мхитарян отказался лететь в Баку из-за конфликта Армении и Азебайджана.
Финал Лиги Европы, где сразятся "Челси" и "Арсенал", состоится 29 мая в 22.00 по московскому времени.
Ранее форвард "Крыльев Советов" оценил решение Мхитаряна.
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Футбол , Генрих Мхитарян , Daily Mail , Советский спорт
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