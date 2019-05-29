В Баку полиция останавливает болельщиков «Арсенала» в майках Мхитаряна

Полиция Баку останавливает болельщиков "Арсенала" в майках с фамилией Генриха Мхитаряна , сообщает "Советский спорт".

По информации иностранных СМИ, в том числе и The Independent, The Sun и Daily Mail, представители органов правопорядка останавливают болельщиков, на майках которых написана фамилия армянского игрока. Сам Мхитарян в Баку не прилетел.

Однако, стоит отметить, что после проведенных консультаций полицейский отпускает болельщиков.

Мхитарян отказался лететь в Баку из-за конфликта Армении и Азебайджана.

Финал Лиги Европы, где сразятся "Челси" и "Арсенал", состоится 29 мая в 22.00 по московскому времени.

Ранее форвард "Крыльев Советов" оценил решение Мхитаряна.