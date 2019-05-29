Наставник зэков: Кокорину нашли работу в колонии

Александр Кокорин и Павел Мамаев рискуют отправиться в колонию, не дождавшись сокращения срока заключения. На зоне, по мнению замглавы Общественной наблюдательной комиссии, футболисты могут начать тренерскую карьеру.

20 мая адвокаты нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подали апелляции на приговор Пресненского суда Москвы, признавшего футболистов виновными в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина , а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Обоим игрокам, а также еще двум фигурантам дела — младшему брату Кокорина Кириллу и Александру Протасовицкому — назначили реальные сроки. Так, форвард «Зенита» приговорен к лишению свободы на год и шесть месяцев в колонии общего режима , а Мамаев — на год и пять месяцев колонии. Однако на момент рассмотрения апелляций защиты осужденные будут находиться под стражей не в колонии, а в Бутырском следственном изоляторе, куда были доставлены еще в октябре прошлого года. Согласно законодательству, один день, проведенный в СИЗО, засчитывается как полтора дня колонии. Соответственно Мамаев будет освобожден из-под стражи в ноябре этого года, а Кокорин — в декабре. Однако осужденные рассчитывают добиться сокращения срока наказания и таким образом после рассмотрения апелляций в случае положительного исхода выйти на свободу, не дожидаясь отправки в колонию. В противном случае футболистам все-таки придется отбыть часть наказания на зоне, при этом они будут иметь право подать прошение об Условно-досрочном освобождении.

По словам замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачевой, Кокорину и Мамаеву, чья профессиональная карьера под угрозой, могут найти применение своим футбольным навыкам и в общении с заключенными в колонии.

«Мне кажется, что ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапа в колонию. Но если все-таки сроки не снизят, то такой этап им грозит, поскольку в десятидневный срок, если приговор остается в силе, полагается вывозить людей в колонию.

Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе. Думаю, они могли бы там по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключенных», — сказала Меркачева в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Особенно это примечательно, учитывая отказ Кокорина и Мамаева от возможности отбыть весь оставшийся срок наказания в СИЗО, где, по мнению адвокатов футболистов, осужденные не смогут найти себе применения.

Интересно, что футбольная карьера Александра и Павла под стражей развивается уже не первый день. Так, полузащитник «Краснодара», желая сохранить спортивную форму, добился разрешения от сотрудников «Бутырки» провести несколько футбольных матчей с другими заключенными на территории СИЗО. Первая игра прошла 14 февраля и стала достоянием общественности. На матч были аккредитованы несколько журналистов, ставшие свидетелями исторического события. Та игра прошла в формате шесть на шесть, два тайма по 20 минут. Мамаев сыграл по тайму за обе команды и забил в общей сумме семь мячей. Кокорин же в матче участия не принял.

Александра до сих пор беспокоят боли в ноге вследствие травмы, полученной еще в прошлогоднем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким «РБ Лейпциг». Тогда форварду «Зенита» диагностировали повреждение крестообразных связок колена. Вернулся на поле Кокорин только в конце сентября, а уже 10 октября загремел в СИЗО.

В момент пребывания за решеткой футболист неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья и ноги, а его адвокаты утверждали, что дальнейшее пребывание заключенного в «Бутырке» может повлечь печальные последствия вплоть до инвалидности. В конечном итога сторона Кокорина добилась разрешения на визит к футболисту в камеру клубного врача «Зенита», который осмотрел Александра и выписал медработникам СИЗО рекомендации по лечению обвиняемого.

Как утверждает замглавы ОНК, ФСИН России выразила готовность обеспечить Кокорина необходимыми препаратами и средствами для его скорейшей реабилитации.

«При нас он играл в настольный теннис, он стоял. Я спросила, хромает ли он. Кокорин ответил, что не может сказать точно, потому что расстояния маленькие, даже до спортзала необходимо проходить всего 50 метров, а это хорошо бы проверить на больших расстояниях, чтобы понять, как нога будет себя вести. Спортсмены же по-другому оценивают работоспособность своей ноги, суставов, мышц.

Речь как раз шла о том, что Кокорину нужна реабилитация. Кстати, во ФСИН России подтвердили, что дадут ему беговую дорожку, что обеспечат его и другими средствами, — заявила Меркачева, подчеркнув, что для этого необходимо получить соответствующую рекомендацию от врачей «Зенита».

Напомним, Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были уличены в организации драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. Тогда группа избила водителя Виталия Соловчука, а после устроила потасовку в одном из кафе, в ходе которой пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Все четверо были позднее арестованы, а 8 мая Пресненский суд Москвы осудил их по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 («Хулиганство»).