СМИ: «Спартак» и «Зенит» готовы пригласить Игнатьева

Защитник московского Локомотива Владислав Игнатьев может покинуть столичный клуб.

Согласно источнику, он ведет переговоры с руководством красно-зеленых о продлении контракта, но при этом контактирует с другими представителями РПЛ. Отмечается, что это московский Спартак и Зенит.

Мой действующий контракт заканчивается 31 мая. Сейчас я веду переговоры с разными клубами, в том числе с Локомотивом, сказал полузащитник.

В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провел 37 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи, а также помог Локомотиву выиграть Кубок России.

Добавим, что его контракт с клубом в силе до 31 мая.