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СМИ: «Спартак» и «Зенит» готовы пригласить Игнатьева 

SovSport.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защитник московского Локомотива Владислав Игнатьев может покинуть столичный клуб.
Согласно источнику, он ведет переговоры с руководством красно-зеленых о продлении контракта, но при этом контактирует с другими представителями РПЛ. Отмечается, что это московский Спартак и Зенит.
Мой действующий контракт заканчивается 31 мая. Сейчас я веду переговоры с разными клубами, в том числе с Локомотивом, сказал полузащитник.
В минувшем сезоне 32-летний полузащитник провел 37 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи, а также помог Локомотиву выиграть Кубок России.
Добавим, что его контракт с клубом в силе до 31 мая.
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Футбол , Владислав Игнатьев , Спартак , Зенит
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