«Челси» выиграл Лигу Европы

Лондонский «Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду в Баку и завершилась со счетом 4:1. Счет на 48-й минуте встречи открыл нападающий «аристократов» Оливье Жиру. На 60-й минуте преимущество увеличил полузащитник Педро. Также дублем отметился хавбек Эден Азар (65-я, 72-я). Единственный гол у «Арсенала» забил полузащитник Алекс Ивоби на 69-й минуте встречи.

Таким образом, «Челси» стал победителем Лиги Европы и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. В Английской премьер-лиге команда третье заняла место.

В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал испанский «Атлетико». В финальном матче команда обыграла французский «Марсель» со счетом 3:0.