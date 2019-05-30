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«Челси» выиграл Лигу Европы 

Lenta.ru + ещё 68 1 час назад
Лондонский «Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в среду в Баку и завершилась со счетом 4:1. Счет на 48-й минуте встречи открыл нападающий «аристократов» Оливье Жиру. На 60-й минуте преимущество увеличил полузащитник Педро. Также дублем отметился хавбек Эден Азар (65-я, 72-я). Единственный гол у «Арсенала» забил полузащитник Алекс Ивоби на 69-й минуте встречи.
Таким образом, «Челси» стал победителем Лиги Европы и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. В Английской премьер-лиге команда третье заняла место.
В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал испанский «Атлетико». В финальном матче команда обыграла французский «Марсель» со счетом 3:0.
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Футбол , Видео , Эден Азар
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