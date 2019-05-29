Рамос хочет покинуть «Реал» из-за финансовых проблем

Капитан "Реала" Серхио Рамос хочет покинуть мадридский клуб из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Golazo de Gol.

По данным издания, у 33-летнего футболист есть долг перед Banco Santander в размере 35 миллионов евро. Ранее Рамос приобрел участок в Мадриде для дальнейшего возведения на нём жилых домов. Но городские власти запретили строить какое-либо жилье на этой территории. Чтобы как-то разрешить эту проблему, капитан "Реала" готов расторгнуть контракт с клубом, так как там его зарплата всего 12 миллионов евро и заключить многомиллионный контракт с китайским клубом.

Ранее сообщалось, что Перес не отпустил игрока бесплатно в Китай.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В минувшем сезоне он провел 42 матча, в которых отметился 11 голами и одним ассистом.