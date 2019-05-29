«Реал» стал самым дорогим клубом мира по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих клубов мира в 2019 году. Рейтинг возглавил мадридский "Реал" , стоимость которого 4,239 миллиарда долларов. На втором месте расположилась «Барселона» (4,021). Третьим стал "Манчестер Юнайтед" (3,808). Топ-20 самых дорогих клубов мира: 1. «Реал» — 4,239 млрд долларов 2. «Барселона» — 4,021 3. «Манчестер Юнайтед» — 3,808 4. «Бавария» — 3,024 5. «Манчестер Сити» — 2,688 6. «Челси» — 2,576 7. «Арсенал» — 2,268 8. «Ливерпуль» — 2,183 9. «Тоттенхэм» — 1,624 10. «Ювентус» — 1,512 11. ПСЖ — 1,092 12. «Атлетико» — 953 млн 13. «Боруссия» Дортмунд — 896 14. «Шальке» — 683 15. «Интер» — 672 16. «Рома» — 622 17. «Вест Хэм» — 616 18. «Милан» — 583 19. «Эвертон» — 476 20. «Ньюкасл» — 381