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СМИ: «Барселона» может радикально обновить состав в межсезонье 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
"Барселона" планирует в межсезонье расстаться с рядом игроков, сообщают испанские СМИ.
Как информирует Sport.es, команду точно покинут Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо. "Барса" не будет продлевать их аренду. Также сообщается об уходе Томаса Фермалена и Дугласа, чьи контракты истекают 30 июня. Соглашения продлены не будут.
Хочет покинуть команду Яспер Силлессен, но предложение в 12 миллионов евро от "Бенфики" "Барсу" не устраивает — клуб хочет получить 25 миллионов. Самюэль Юмтити хотел бы продолжить карьеру в английской премьер-лиге. Также "Барселона" может продать Ивана Ракитича, чтобы потратить вырученные средства на обновление команды. Кроме того, уйти могут Филиппе Коутинью и Малком, чья игра не устраивает тренерский штаб.
Андре Гомеш, выступающий в аренде за "Эвертон", имеет предложения от нескольких клубов премьер-лиги. Также не входят в планы тренерского штаба Рафинья и Денис Суарес.
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Футбол , Иван Ракитич , Андре Гомеш , Яспер Силлессен , Денис Суарес , Джейсон Мурильо
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