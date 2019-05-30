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Головин не сможет сыграть в первом туре нового сезона Лиги 1 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Фото: EPA
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустить первый тур нового сезона французской футбольной Лиги 1.
Как сообщает официальный официальный сайт LFP, россиянин дисквалифицирован на один матча, так как у него перебор жёлтых карточек.
За последние 10 игр во французских турнирах хавбек получил три предупреждения.
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча за монегасков, забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач.
Ранее Головин посетил матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».
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Футбол , Александр Головин
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