Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустить первый тур нового сезона французской футбольной Лиги 1.
Как сообщает официальный официальный сайт LFP, россиянин дисквалифицирован на один матча, так как у него перебор жёлтых карточек.
За последние 10 игр во французских турнирах хавбек получил три предупреждения.
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча за монегасков, забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач.
Ранее Головин посетил матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».