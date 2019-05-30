«Лига для бедных»: кубок УЕФА назвали бесполезным

Автор «Чемпионата» Павел Пучков раскритиковал проходивший в Баку финал Лиги Европы и турнир в целом. По его мнению, главным турниром и для футболистов, и для болельщиков остается Лига чемпионов, а второстепенный кубок УЕФА в итоге превратился в «лигу для бедных».

Автор материала считает, что ребрендинг и превращение в Лигу Европы убил в кубке УЕФА самоидентичность.

Также Пучков заявил, что турнир интересно смотреть только ради борьбы клубов с «непонятными именами», а победа в нем важна только болельщикам победившей команды, которые могут убедить себя, что сезон не получился провальным.

Автор статьи отметил, что без помощи интернета вспомнить хотя бы пять последних финалов Лигы Европы не удастся.

«Турнир, где не случается ничего исторического и великого. Обновляются какие-то внутренние рекорды, на этом всё», — написал он.

Пучков добавил, что на последнем финале в Баку весело не было никому: англичане еле туда добрались, а местные не были особенно заинтересованы в происходящем. Стадион во время матча был тихим вне зависимости от количества голов.

«В итоге никакого праздника ни по телеку, ни на месте. Грустная история, которой не должно быть в современном мире», — заключил он.

По мнению автора материала, УЕФА должна придумать для своего второго турнира его собственную концепцию, роль и смысл, а не просто презентовать как «такую же Лигу чемпионов, только чуть проще».

Победителем Лиги Европы в 2019 году стал «Челси», обыгравший «Арсенал» со счетом 4:1 в финале турнира.

Imagine spending £2k to travel to the Europa League final and this is your view 😭😂😭 pic.twitter.com/Vgv0UwMYDc— FootballFunnys (@FootballFunnnys) 29 мая 2019 г.

Болельщики в соцсетях жаловались на неподходящий стадион и невеселую атмосферу финала. Зрителям неудобно было следить за матчем с дальних дистанций из-за беговых дорожек.