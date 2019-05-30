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Смертин: финал Лиги Европы подарил хорошее противостояние 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Директор Российского футбольного союза (РФС) по международным отношениям, экс-игрок сборной России Алексей Смертин заявил, что финал Лиги Европы УЕФА в Баку подарил хорошее противостояние.
Не знают, порадует ли нас финал Лиги чемпионов красивой игрой. Решающие встречи всегда более закрытые, чем, к примеру, полуфиналы. Так как матч за трофей один, то команды постараются избежать любых ошибок. Хотя вот Лига Европы подарила нам хорошее противостояние между «Арсеналом» и «Челси», пять мячей было забито. Да, все хотят зрелищ, но финал на финал не приходится, — передаёт слова Смертина корреспондент News.ru.
«Челси» в финале Лиги Европы, который прошёл в Баку, обыграл «Арсенал» со счётом 4:1. Ещё одно английское противостояние состоится 1 июня в Мадриде, где «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Ливерпулем».
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Футбол , Алексей Смертин , УЕФА , РФС
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