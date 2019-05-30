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В твиттере появились фото разрезанной стопы защитника «Урала» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Екатеринбургский "Урал" показал травму своего защитника Стефана Страндберга, передает "Советский спорт".
В твиттере клуба появилось фото стопы футболиста, который успешно перенес операцию. Ему зашили пятку.
Страндберг получил двухматчевую дисквалификацию в матче 29 тура Российской премьер-лиги с "Локомотивом". После удаления защитник "Урала" показал жест, изображающий деньги.
Встреча оранжево-черных со столичным клубом закончилась ничьей со счетом 2:2.
За сезон-2018/19 футболист сыграл в 19 матчах в составе шмелей.
Ранее сообщалось, что Баста посоветовал Валерию Карпину отправиться в "Спартак" наводить порядок.
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Футбол , Стефан Страндберг , Валерий Карпин , Спартак , Советский спорт
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