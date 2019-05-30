В твиттере появились фото разрезанной стопы защитника «Урала»

Екатеринбургский "Урал" показал травму своего защитника Стефана Страндберга , передает "Советский спорт".

В твиттере клуба появилось фото стопы футболиста, который успешно перенес операцию. Ему зашили пятку.

В @rfpl игроки себя не жалеют, бьются до конца 👏💪



Здоровья Стефан Страннберг. pic.twitter.com/YKo8W9GEch— RuFootball (@rufootballru) May 29, 2019

Страндберг получил двухматчевую дисквалификацию в матче 29 тура Российской премьер-лиги с "Локомотивом". После удаления защитник "Урала" показал жест, изображающий деньги.

Встреча оранжево-черных со столичным клубом закончилась ничьей со счетом 2:2.

За сезон-2018/19 футболист сыграл в 19 матчах в составе шмелей.