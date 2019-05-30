Законность приговора Кокорину и Мамаеву рассмотрят 13 июня

Апелляционные жалобы на приговор Пресненского суда, которые составила защита Кокорина и Мамаева, рассмотрят уже 13 июня. Как сообщили в пресс-службе Московского городского суда, футболисты будут присутствовать на этом заседании.

«Рассмотрение состоится 13 июня 2019 года в 11:00 с доставкой осужденных в зал судебного судебного заседания», — сообщили в суде.

В этот же день Мосгорсуд также рассмотрит апелляции защиты брата Кокорина Кирилла и Александра Протасовицкого.

На данный момент Кокорин и Мамаев по-прежнему находятся в СИЗО . Их не стали этапировать в колонию до рассмотрения жалоб.

Пресненский суд Москвы 8 мая вынес приговоры спортсменам. Кокорин получил полтора года колонии, Мамаев — один год и пять месяцев. В решении судьи было сказано, что оснований для более мягкого наказания по этому делу нет.

11 октября 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы по обвинению в избиении Дениса Пака и Виталия Соловчука.

Ранее адвокат бывшего игрока футбольного клуба «Краснодар» Игорь Бушманов выразил надежду, что «апелляционная инстанция уже окончательно учтет все доводы стороны защиты и примет более справедливое законное решение».