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Законность приговора Кокорину и Мамаеву рассмотрят 13 июня 

360tv.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: ТАСС
Апелляционные жалобы на приговор Пресненского суда, которые составила защита Кокорина и Мамаева, рассмотрят уже 13 июня. Как сообщили в пресс-службе Московского городского суда, футболисты будут присутствовать на этом заседании.
«Рассмотрение состоится 13 июня 2019 года в 11:00 с доставкой осужденных в зал судебного судебного заседания», — сообщили в суде.
В этот же день Мосгорсуд также рассмотрит апелляции защиты брата Кокорина Кирилла и Александра Протасовицкого.
На данный момент Кокорин и Мамаев по-прежнему находятся в СИЗО. Их не стали этапировать в колонию до рассмотрения жалоб.
Пресненский суд Москвы 8 мая вынес приговоры спортсменам. Кокорин получил полтора года колонии, Мамаев — один год и пять месяцев. В решении судьи было сказано, что оснований для более мягкого наказания по этому делу нет.
11 октября 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы по обвинению в избиении Дениса Пака и Виталия Соловчука.
Ранее адвокат бывшего игрока футбольного клуба «Краснодар» Игорь Бушманов выразил надежду, что «апелляционная инстанция уже окончательно учтет все доводы стороны защиты и примет более справедливое законное решение».
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Футбол , Кирилл Кокорин , Мосгорсуд , ФСИН
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