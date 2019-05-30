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Абрамович впервые за сезон посетил матч «Челси» 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович присутствовал на финале Лиги Европы против «Арсенала», который прошёл в Баку.
Как сообщает MailOnline Sport, для 52-летнего бизнесмена это первый матч команды в сезоне-2018/19. До этого СМИ Англии сообщали, что у россиянина есть проблемы с британской визой.
После матча Абрамович сфотографировался с капитаном команды Сесаром Аспиликуэтой, который держал в руках победный кубок.
«Челси» в финале Лиги Европы, который прошёл в Баку, обыграл «Арсенал» со счётом 4:1. Ещё одно английское противостояние состоится 1 июня в Мадриде, где «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Ливерпулем».
Как ранее писал News.ru, Александр Кокорин и Павел Мамаев могут стать тренерами в колонии.
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