Абрамович впервые за сезон посетил матч «Челси»

Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович присутствовал на финале Лиги Европы против «Арсенала», который прошёл в Баку.

Как сообщает MailOnline Sport, для 52-летнего бизнесмена это первый матч команды в сезоне-2018/19. До этого СМИ Англии сообщали, что у россиянина есть проблемы с британской визой.

После матча Абрамович сфотографировался с капитаном команды Сесаром Аспиликуэтой, который держал в руках победный кубок.

«Челси» в финале Лиги Европы, который прошёл в Баку, обыграл «Арсенал» со счётом 4:1. Ещё одно английское противостояние состоится 1 июня в Мадриде, где «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Ливерпулем».