Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш покинет московский футбольный клуб «Локомотив» на правах свободного агента.
Как сообщает Sport24, клуб и 33-летний португалец не сумели договориться о продлении контракта, и он покинет команду по истечению действующего соглашения.
Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В его активе 34 гола и 28 результативных передач в 144 матчах за московский клуб, в составе которого он выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и трижды стал победителем Кубка России.
Ранее сообщалось, что Игорь Денисов завершил карьеру футболиста.
RT на русском: последние новости
Чалов признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2018/19 Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован Семак объяснил, почему в «Зените» любят футболиста Заболотного
Футбол , Мануэл Фернандеш , Игорь Денисов , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» повторил достижение «МЮ» 11-летней давности
Выбран лучший игрок РПЛ в сезоне
Наставник сборной Германии по футболу госпитализирован
Дзюба высмеял предматчевые установки Манчини
Названы претенденты на звание «Спортсмен года»1
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение