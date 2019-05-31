СМИ: Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента

Как сообщает Sport24, клуб и 33-летний португалец не сумели договориться о продлении контракта, и он покинет команду по истечению действующего соглашения.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В его активе 34 гола и 28 результативных передач в 144 матчах за московский клуб, в составе которого он выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и трижды стал победителем Кубка России.