Семак надеется на продление контракта с Кокориным

По словам наставника петербургской команды, Кокорин — очень талантливый футболист, несмотря на то, какие поступки он совершил.

"Мы имеем дело с выборочным, я бы сказал, показательным правосудием. Для нас это лишнее напоминание: публичным людям нельзя так делать. Безусловно, каждый хоть раз в жизни сталкивался с пьянкой и с драками. Но если это не повлекло за собой серьезных последствий для здоровья, то наказание должно быть адекватным. В случае же Кокорина наказание неадекватное. И тут большую роль сыграло отношение общества к молодым и состоятельным спортсменам", — заявил специалист.

8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор Кокорину и его Брату Кириллу, а также игроку "Краснодара" Павлу Мамаеву по делу об участии в драках в столице.

Братьев Кокориных приговорили к полутора годам лишения свободы, а Мамаева — к году и пяти месяцам заключения.

Ранее сообщалось, что Мамаев может продолжить карьеру в "Урале" после освобождения.