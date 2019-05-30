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Семак надеется на продление контракта с Кокориным 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак считает, что сине-бело-голубым нужно продлить контракт с осужденным после участия в двух драках в центре Москвы форвардом Александром Кокориным, передает "Советский спорт".
По словам наставника петербургской команды, Кокорин — очень талантливый футболист, несмотря на то, какие поступки он совершил.
"Мы имеем дело с выборочным, я бы сказал, показательным правосудием. Для нас это лишнее напоминание: публичным людям нельзя так делать. Безусловно, каждый хоть раз в жизни сталкивался с пьянкой и с драками. Но если это не повлекло за собой серьезных последствий для здоровья, то наказание должно быть адекватным. В случае же Кокорина наказание неадекватное. И тут большую роль сыграло отношение общества к молодым и состоятельным спортсменам", — заявил специалист.
8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор Кокорину и его Брату Кириллу, а также игроку "Краснодара" Павлу Мамаеву по делу об участии в драках в столице.
Братьев Кокориных приговорили к полутора годам лишения свободы, а Мамаева — к году и пяти месяцам заключения.
Ранее сообщалось, что Мамаев может продолжить карьеру в "Урале" после освобождения.
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Футбол , Павел Мамаев , Сергей Семак , Александр Кокорин , Зенит , Советский спорт
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