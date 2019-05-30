Петр Чех расплакался после финала Лиги Европы

29 мая чешский вратарь сыграл в финале Лиги Европы против лондонского «Челси». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «синих».

Легко сказать, что мы остались ни с чем, проиграв финал и кубок. Но могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее, — приводит слова 37-летнего Чеха официальный сайт УЕФА.

Чех — пятикратный обладатель Кубка Англии и четырёхкратный победитель чемпионата страны. Он также выигрывал Суперкубок Англии, трижды становился чемпионом Кубка лиги. В составе «Челси» Чех побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В сборной Чехии голкипер дебютировал в 2002 году. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2004.