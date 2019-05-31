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Черчесов осадил смотрящих футбол «в панаме и с кружкой пива» 

Lenta.ru + ещё 42 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не считает простыми соперниками команды Кипра и Сан-Марино, с которыми его подопечные сыграют в ближайших матчах отбора на чемпионат Европы 2020 года. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».
Один из журналистов, присутствовавших на пресс-конференции тренера, спросил, считает ли он эту часть отборочного турнира самой простой. Черчесов ответил: «Может быть для вас, потому что вы в панаме на трибуне с кружкой пива». Он заявил, что сборной необходимо работать и правильно готовиться к любому сопернику.
Ранее тренер также высказался о будущем капитана сборной Артема Дзюбы, желающего перейти в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). «Главное, чтобы футболист продолжал совершенствоваться», — отметил Черчесов.
Встреча с Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске, с Кипром россияне сыграют в Нижнем Новгороде 11 июня.
В отборочном турнире сборная России выступает в группе I. Команда провела два матча: сначала проиграла Бельгии, а затем разгромила Казахстан. На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице, позволяющее попасть на Евро.
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Футбол , Станислав Черчесов
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