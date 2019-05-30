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Рамос решил остаться в «Реале» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Reuters
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос принял решение остаться в клубе, сообщает El Chiringuito TV.
По сведениям издания, футболист уже сообщил об этом президенту клуба Флорентино Пересу. Рамос хочет играть за "Реал" до конца карьеры.
Ранее сообщалось, что Рамос хочет перейти в китайский клуб и надеялся покинуть "Реал" бесплатно, но мадридцы оценили его в 100 миллионов евро.
В завершившемся сезоне 33-летний Рамос провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действителен до лета 2021 года.
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Футбол , Реал
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