Рамос решил остаться в «Реале»

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос принял решение остаться в клубе, сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям издания, футболист уже сообщил об этом президенту клуба Флорентино Пересу. Рамос хочет играть за "Реал" до конца карьеры.

Ранее сообщалось, что Рамос хочет перейти в китайский клуб и надеялся покинуть "Реал" бесплатно, но мадридцы оценили его в 100 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 33-летний Рамос провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действителен до лета 2021 года.