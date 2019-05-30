Вратарь женской сборной России вызвала Дзюбу на дуэль 

Вратарь женской национальной сборной России и ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа предложила форварду «Зенита» Артёму Дзюбе посоревноваться в пробитии и отражении одиннадцатиметровых ударов.
«Артём, привет. Я вызываю тебя на дуэль — давай определим, кто из нас лучше бьёт и отражает пенальти», — заявила Тодуа в видеоролике, опубликованном в официальном «твиттере» Сборной России.
Условия просты: Эльвира и Артём пробивают друг другу серию пенальти, победит тот, кто забьет больше голов.
Вратарь женской национальной сборной России и ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа вызывает форварда мужской сборной России Артёма Дзюбу на дуэль!
Условия просты: Эльвира и Артём пробивают друг другу серию пенальти, победит тот, кто забьет больше голов⚽🙌
Будем следить за развитием событий 👀 pic.twitter.com/EWJNQxjWSj— Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.
Ранее стало известно, что Дзюба начал сотрудничество с одним из лучших футбольных агентов мира Жорже Мендешом, который работает с такими футболистами, как Криштиану Роналду, Эдерсон и Хамес Родригес. Мендеш подыскивает для нападающего варианты с продолжением карьеры в АПЛ.