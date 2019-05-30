Вратарь женской сборной России вызвала Дзюбу на дуэль 

Вратарь женской национальной сборной России и ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа вызывает форварда мужской сборной России Артёма Дзюбу на дуэль!

Условия просты: Эльвира и Артём пробивают друг другу серию пенальти, победит тот, кто забьет больше голов⚽🙌

Будем следить за развитием событий 👀 pic.twitter.com/EWJNQxjWSj— Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.