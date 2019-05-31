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«Реал» вынужден перенести дату презентации Азара 

Газета.Ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мадридский "Реал" не успеет оформить трансфер полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара в запланированные сроки, передает "Советский спорт".
По информации AS, ожидалось, что испанский клуб представит бельгийца 3 июня, однако из-за сложного хода переговоров дату пересмотрели.
Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В финале Лиги Европы против лондонского "Арсенала", который прошел в Баку, "синие" одержали победу со счетом 4:1. Азар в матче оформил дубль и отдал результативную передачу.
Ранее сообщалось, что "Реал" сделал финальное предложение по Азару.
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Футбол , Эден Азар , Реал , Советский спорт
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