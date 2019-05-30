Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суарес, Кавани и Годин — в заявке сборной Уругвая на Кубок Америки 

Спорт-Экспресс + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Стала известна заявка сборной Уругвая на Кубок Америки. Главный тренер небесно-голубых Оскар Табарес​ вызвал 23 футболиста на предстоящий турнир.
Список выглядит следующим образом:
Вратари: Фернандо Муслера​ ("Галатасарай", Турция), Мартин Кампанья ("Индепендьенте", Аргентина), Мартин Сильва ("Либертад", Парагвай).
Защитники: Диего Годин​, Хосе Хименес (оба — "Атлетико", Испания), Себастьян Коатес ("Спортинг", Португалия), Мартин Касерес ("Ювентус", Италия), Джованни Гонсалес ("Пеньяроль"), Марсело Сараччи ("Лейпциг", Германия).
Полузащитники: Диего Лаксальт ("Милан", Италия), Матиас Весино ("Интер", Италия), Родриго Бентанкур ("Ювентус", Италия), Лукас Торрейра ("Арсенал", Англия), Найтан Нандес ("Бока Хуниорс", Аргентина), Федерико Вальверде ("Реал", Испания), Николас Лодейро ("Сиэтл", США), Джорджиан Де Арраскаэта ("Фламенго", Бразилия)
Нападающие: Луис Суарес ("Барселона", Испания), Эдинсон Кавани ("ПСЖ", Франция), Кристиан Стуани ("Жирона", Испания), Макси Гомес ("Сельта", Испания), Джонатан Родригес ("Сантос", Мексика), Гастон Перейро (ПСВ, Голландия).
Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Уругвайцы сыграют в группе с Чили, Эквадором и Японией​.
Спорт-Экспресс: последние новости
Вратарь женской сборной России Тодуа бросила вызов Дзюбе "Реал" объявил о пресс-конференции с участием Рамоса Артем Дзюба – о вариантах в Англии и царском предложении из Китая
Комментарии
Футбол , Марсело Сараччи , Мартин Кампанья , Хосе Хименес , Луис Суарес , Себастьян Коатес , Кристиан Стуани , Лукас Торрейра , Николас Лодейро , Мартин Касерес , Мартин Сильва , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вот это поворот: кому агент Роналду продаст Дзюбу
Российские волейболистки вновь проиграли в Лиге наций2
Муллина стала третьей на турнире в Стокгольме
«Если не принимать, я умру»: Слуцкая о страшном диагнозе13
Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное интервью1
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение