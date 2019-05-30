Испугался Мбаппе? Неймар просится обратно в «Барселону»

Нападающий сборной Бразилии Неймар летом может вернуться в «Барселону», которую со скандалом покинул два года назад. В «ПСЖ» одиозный форвард так и не смог стать главной звездой, а также регулярно попадал в скандалы. В связи с этим Неймар якобы рассматривает варианты перехода в каталонский клуб, где провел лучшие годы в своей карьере.

«Барселона» и «Пари Сен-Жермен» в ближайшее летнее трансферное окно могут провести громкий обмен. Как рассказал испанский журналист Луис Маскаро в эфире El Golazo de Gol, нападающий парижан Неймар выразил желание вернуться в каталонский клуб. Боссы чемпиона Франции готовы рассмотреть варианты продажи купленного за рекордные €222 млн два года назад форварда, однако взамен «ПСЖ» хочет получить другого футболиста «Барсы» — нападающего Усмана Дембеле

Что же до руководства сине-гранатовых, то в клубе не против возвращения Неймара, хотя тот и ушел в «ПСЖ» с громким скандалом.

Однако, понимая высокую трансферную стоимость бразильца, «Барса» готова предложить парижанам Дембеле, чтобы снизить сумму потенциального перехода.

Напомним, что 27-летний Неймар стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года. Однако дело в том, что из-за трансфера бразильца отношения между парижским клубом и «Барселоной» впоследствии сильно обострились, если нельзя сказать — стали откровенной враждой. Переход состоялся неожиданно, и Неймар даже успел провести несколько матчей за «Барсу» в предсезонном турне. Игроки каталонцев убеждали, что убедили бразильца остаться в команде, однако его трансфер в «ПСЖ» все же состоялся. При этом, чтобы не нарушать правила финансового фейр-плей, парижане поручили Неймару самостоятельно выкупить свой контракт за €222 млн Это и то, что бразилец вел переговоры с «ПСЖ» вне ведома клуба, возмутило руководство «Барселоны».

Болельщики и эксперты предполагали, что уход Неймара из «Барсы» связан с двумя вещами.

Во-первых, бразильца обвинили в меркантильности и в предпочтении финансовых благ спортивным. Во-вторых, говорилось и том, что форвард страдает из-за своего нахождения в тени главной звезды каталонской команды Лионеля Месси . Предполагалось, что Неймар станет главным оружием «ПСЖ» в борьбе за Лигу чемпионов, а сам он в будущем сможет претендовать на «Золотой мяч», однако этого не произошло.

В футболе «ПСЖ» Неймар дважды стал победителем чемпионата Франции, завоевал Кубок Франции и Кубок французской Лиги, а также Суперкубок страны. Однако во внутренних первенствах у парижан фактически нет конкуренции, поэтому их титулы воспринимаются как обыденность. В Лиге чемпионов же последние два раза «ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 финала.

Ко всему прочему, неоднократно говорилось о конфликтности Неймара. В парижском клубе у него якобы возникли проблемы с нападающим Эдинсоном Кавани, а после того, как выстрелил Килиан Мбаппе, бразилец окончательно оказался на вторых ролях. Это, по информации СМИ, и заставило его задуматься об уходе из клуба.

В «Барселоне» Неймар сдружился с Месси и Луисом Суаресом , а после перехода в «ПСЖ» неоднократно даже признавался, что скучает по временам, проведенные в каталонском клубе. За четыре года в составе каталонцев он добился гораздо большего: стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА , Клубного чемпионата мира, а также трижды чемпионом Испании и обладателем Кубка страны и один раз завоевал Суперкубок Испании.

Возвращаясь к напряженным отношениям «ПСЖ» и «Барселоны», в то лето, когда парижане купили Неймара, каталонцы отчаянно пытались приобрести у них полузащитника Марко Верратти . Это якобы разозлило «ПСЖ», из-за чего они в отместку решили купить Неймара. В этом сезоне «Барса» работала над приобретением другого хавбека «ПСЖ» Адриена Рабьо, однако парижане обвинили сине-гранатовых в незаконности ведения переговоров и отправили футболиста в глубокий запас, из-за чего «Барса» потеряла к нему интерес.

Что же до возможного возвращения Неймара в Испанию, то именно из-за разногласий есть серьезные сомнения о вероятности трансфера.

После неудачного сезона и поражения от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов «Барса» намерена серьезно обновить команду, расставшись с некоторыми футболистами. Дембеле якобы входит в этот список, но, по сравнению с Неймаром, у него куда больше плюсов. Он моложе и способен ярко заиграть, хотя и имеет некоторые проблемы с дисциплиной. Поэтому, как считают в Испании, сине-гранатовые все же сохранят француза.

В чем смысл возвращения Неймара в «Барселону»? Нельзя рассчитывать, что Месси в ближайшее время сдаст и перестанет быть лидером команды. Но, если бразилец все же смирился со своим положением в мировом футболе, то «Барса» станет хорошим вариантом. Все-таки там он провел лучший этап карьеры, а во Франции грустил из-за разлуки с друзьями. В «ПСЖ» Неймару четко объяснили, что капитанских качеств у него нет. Спустя месяц лишили его капитанской повязки и в сборной Бразилии. Но, надо понимать, что болельщики «Барселоны» после такого ухода в «ПСЖ» его невзлюбили и далеко не факт, что примут обратно. А если Неймар не заиграет, то все обострится еще сильнее.

Очень спорный вариант для «Барсы», в которым фаворитом все же видится Дембеле, а не Неймар.