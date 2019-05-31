«Ривер Плейт» стал победителем Суперкубка Южной Америки, обыграв «Атлетико Паранаэнсе»

Аргентинский футбольный клуб "Ривер Плейт" победил во втором матче Суперкубка Южной Америки бразильский "Атлетико Паранаэнсе" со счетом 3:0 и по сумме двух встреч стал обладателем трофея. Первая игра завершилась в пользу представителей Бразилии — 1:0.

Суперкубок Южной Америки — клубный футбольный турнир, в котором участвуют победители двух важнейших соревнований континента предыдущего сезона — Кубка Либертадорес ("Ривер Плейт") и Южноамериканского кубка ("Атлетико Паранаэнсе"). Победитель определяется по итогам двух игр — дома и в гостях. Трофей стал третьим для аргентинского клуба в его истории. "Ривер Плейт" также выигрывал в 2015 и 2016 годах.

Ранее матчи турнира неоднократно проводились за рубежом — в Японии и США. Сообщалось, что следующий Суперкубок Южной Америки может пройти в России. Также с 2020 года планируется перевести турнир на новый формат проведения с участием не только победителей, но и финалистов Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.