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Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком Российской премьер-лиги сезона-2018/19 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
РПЛ проводила в соцсети голосование по выбору лучшего футболиста месяца совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".
За 21-летнего нападающего проголосовало 41,15% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял аргентинский форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба (27,22%), третье — нападающий "Зенита" Сердар Азмун (9,96%). Всего в голосовании приняли участие 108 654 человека.
Чалов становился лучшим игроком лиги в октябре и мае. За сезон он провел 30 матчей, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач, став лучшим бомбардиром национального первенства.
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Футбол , Артем Дзюба , Федор Чалов , Зенит , ЦСКА
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