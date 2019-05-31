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«Челси», выиграв Лигу Европы, повторил достижение «МЮ» 11-летней давности 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Reuters
В финале Лиги Европы «Челси» разгромил «Арсенал» (4:1) и завоевал шестой еврокубковый трофей в истории. Таким образом, лондонский клуб повторил достижение «Манчестер Юнайтед», который в 2008 году также прошёл весь евротурнир (Лигу чемпионов) без поражений. В минувшем евросезоне команда Маурицио Сарри провела 15 матчей, в которых победила 12 раз и трижды сыграла вничью.
«Челси» дважды побеждал в Лиге Европы и в Кубке обладателей кубков, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В начале следующего сезона синие могут выйти на единоличное второе место по числу евротрофеев, если завоюют Суперкубок УЕФА. Они сыграют с победителем противостояния «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хоттспур».
В чемпионате Англии лондонцы заняли третье место, отстав от «Манчестер Сити» на 26 очков.
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Футбол , УЕФА , Манчестер Юнайтед
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