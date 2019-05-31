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Черчесов отреагировал на возможный отъезд Дзюбы 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов прокомментировал сообщения о возможном переходе игрока «Зенита» Артема Дзюбы в один из английских клубов, сообщает «Чемпионат».
"Мне как тренеру сборной ни хорошо, ни плохо от того, перейдёт Дзюба в Англию или нет. Главное, чтобы футболист принимал верное решение и продолжал совершенствоваться. Мы не можем запретить или посоветовать. Мы уважаем решение каждого футболиста. Они достаточно умные ребята, чтобы принять правильное решение. Согласитесь, что несколько раз уже было, когда игрок сборной переходил в новый клуб, он у нас не играл", — сказал Черчесов.
Ранее стало известно, что португальский агент Жорже Мендеш займется переходом Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). По информации «Чемпионата», Мендеш уже получил авторизацию на трансфер российского футболиста. Сам Дзюба подтвердил, что у него есть соглашение компанией агента Жорже Мендеша. Футболист назвал Англию главной целью своего перехода.
Между тем, другой известный футбольный агент, венгр Шандор Варга, ранее посоветовал Дзюбе пока поиграть в «Зените». По мнению специалиста, для перехода в английский клуб Дзюба еще слишком молод. Варга заявил, что готов пристроить Дзюбу в «Арсенал», когда ему исполнится 31 год.
Комментарии
Футбол , Станислав Черчесов , Зенит
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