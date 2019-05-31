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Черчесов: сборной России не нужен ажиотаж вокруг матча с «Чертаново» 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборной России по футболу не нужен ажиотаж вокруг товарищеского матча против клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново". Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Встреча между сборной России и командой ФНЛ пройдет на базе в Новогорске 3 июня в рамках подготовки к двум матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).
"Список может быть расширен только на одного футболиста, потому что всегда было 24 полевых игрока, сейчас будет 25, — сказал Черчесов. — Все будут здесь, никто не покинет сборную. Что касается новеньких, нужно дать им еще время, потом пообщаться, чтобы мы оценили, но у всех настроение нормальное".
По словам главного тренера, сборной был нужен контрольный матч против "Чертаново" для поддержания игрового ритма в связи с достаточно большой паузой между последними матчами 30-го тура чемпионата России, которые состоялись 26 мая, и игрой против команды Сан-Марино.
"Понятно, что мы могли бы сыграть и между собой, но это воспринималось бы как тренировка — отметил он. — А так "Чертаново" дало добро, оно близко к нам, хорошая команда, для нас это будет правильным. Чтобы были зрители, есть определенные условия, которые нужно соблюдать — полиция, охрана, многие нюансы. Вдобавок мы не хотим ажиотажа, потому что нам не надо это для работы, хотя болельщиков мы любим".
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Футбол , Станислав Черчесов
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