Обляков рассказал о приёме в сборной России 

Полузащитник cборной России Иван Обляков рассказал, как его приняли партнёры по национальной команде.
«У меня всё отлично, замечательно, что меня вызвали. Дружный коллектив. Дзюба встретил без шуток, сказал: «Добро пожаловать в нашу семью». Я знаком с половиной ребят, всё здорово», — сказал Обляков, общаясь с журналистами.
Также футболист добавил, что Станислав Черчесов является строгим тренером, но при необходимости не откажет в помощи или совете.
Ранее ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с Дивеевым.