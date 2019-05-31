Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обляков рассказал о приёме в сборной России 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник cборной России Иван Обляков рассказал, как его приняли партнёры по национальной команде.
«У меня всё отлично, замечательно, что меня вызвали. Дружный коллектив. Дзюба встретил без шуток, сказал: «Добро пожаловать в нашу семью». Я знаком с половиной ребят, всё здорово», — сказал Обляков, общаясь с журналистами.
Также футболист добавил, что Станислав Черчесов является строгим тренером, но при необходимости не откажет в помощи или совете.
Ранее ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с Дивеевым.
RT на русском: последние новости
Чалов признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2018/19 Семак рассказал о шансах Анюкова продолжить карьеру игрока СМИ: Фернандеш покинет «Локомотив» на правах свободного агента
Футбол , Станислав Черчесов , Иван Обляков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов осадил смотрящих футбол «в панаме и с кружкой пива»
«Реал» вынужден перенести дату презентации Азара
Требуют 12 миллионов: Чемпиона по тхэквондо похитили1
«Валенсия» нацелилась на хавбека «Барселоны»
Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение