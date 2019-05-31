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Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал четырех вратарей на случай форс-мажора 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал в расположение национальной команды четырех голкиперов для того, чтобы избежать неприятных последствий возможных травм в отборочных матчах чемпионата Европы по футболу. Об этом специалист сообщил в пятницу журналистам на пресс-конференции.
В итоговый состав сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года тренерский штаб национальной команды заявил четырех голкиперов: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрея Лунева ("Зенит"), Сергея Песьякова ("Ростов") и Антона Шунина ("Динамо").
"Мы вызвали четыре вратаря, потому что, если бы вызвали трех и кто-то заболел, мы бы вратаря вызывали с островов, а это неправильно. Поэтому вызвали четверых, тем более, Песьяков в первый раз, вчера мы с ним пообщались, оценим его не на дистанции, а воочию, поэтому, я думаю, это правильно. Когда идет чемпионат страны, все в тонусе и в рабочем состоянии. А сейчас, если вдруг что, мы бы искали их по всему миру, тем более не готовых", — сказал Черчесов.
"Ребята в интервью сами говорили, что еще ничего не закончилось, и мы видим, что все живо тренируются. Сегодня у нас маленькое собрание будет, покажем какие-то нюансы по сопернику, чтобы понимали, что нас ждет, а потом конкретно перед каждыми играми будем делать теорию, чтобы конкретизировать. Мы наблюдаем независимо от имен, кто как будет готов, так мы будем оценивать и принимать решение по стартовому составу", — добавил специалист.
Сборная России 8 июня в Саранске сыграет против команды Сан-Марино, а тремя днями позднее в Нижнем Новгороде примет киприотов.
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Футбол , Антон Шунин , Андрей Лунев , Сергей Песьяков , Зенит
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