Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моуринью назвал ключевых игроков "!Ливерпуля" и «Тоттенхэма» 

Газета.Ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Португальский специалист Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и лондонским "Тоттенхэмом", передает "Советский спорт".
"Если нужно выбрать по одному ключевому игроку, то у "Ливерпуля" это был бы Вирджил ван Дейк. У "Тоттенхэма" я бы назвал Кристиана Эриксена, потому что они вышли в финал без Гарри Кейна", — цитирует Моуринью Eleven Sports.
По мнению португальца, обе команды проделали невероятный путь к финалу.
"Они подходят к игре как гиганты, абсолютно уверенные в предстоящем разгроме соперника. Это будет финал, в котором обе команды будут считать, что трофей уже у них", — заключил Моуринью.
Ранее "Ливерпуль" объявил заявку на финал Лиги чемпионов.
Газета.Ru: последние новости
Защита Мамаева попросила помощи у Москальковой Черчесов: cборная России из тех, кто обещает и женится Экс-президент "Реала" отреагировал на возможный переход в клуб Азара
Футбол , Гарри Кейн , Кристиан Эриксен , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чавес выиграл 19-й этап «Джиро д’Италия»
Карпин останется главным тренером «Ростова»
Федерер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Представители России не вошли в новый состав совета CAS
Хоккеист Кузнецов и наркотики: НХЛ вынес вердикт16
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение