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Тренер «Ливерпуля» Клопп после победы в финале ЛЧ заявил, что это лучшая ночь в его жизни 

ТАСС + ещё 22 37 минут назад
Фото: EPA-EFE/Kiko Huesca
Победа в финале Лиги чемпионов по футболу подарила главному тренеру английского "Ливерпуля" Юргену Клоппу лучшую ночь в жизни. Слова Клоппа приводит Би-би-си.
В финале турнира "Ливерпуль" обыграл лондонский "Тоттенхэм" со счетом 2:0.
"Я так рад за этих парней, за всех людей вокруг и за свою семью, — сказал Клопп. — Они переживают за меня и заслуживают этой победы больше, чем кто-либо другой. Это лучшая ночь в жизни".
Немецкий специалист отметил, что победа в финале еврокубкового турнира станет отправной точкой к дальнейшему развитию команды.
"Это (победа в Лиге чемпионов) отняло у нас некоторое время, но в то же время это важно для нашего дальнейшего развития, — сказал он. — Эта победа поможет нам совершенствоваться".
Также Клопп пошутил относительно того, как празднует победы в матчах.
"Обычно через 20 минут после игры я уже наполовину пьян, но сейчас у меня с собой только вода", — сказал тренер "Ливерпуля".
Клопп выиграл свой первый трофей на посту главного тренера "Ливерпуля", 51-летний немецкий специалист в четвертый раз участвовал в финале еврокубка. В финале Лиги Европы в 2016 году "Ливерпуль" в финале уступил испанской "Севилье" (1:3), а в прошлом году проиграл "Реалу" (1:3) в финале Лиги чемпионов. Еще один раз Клопп добирался до финала Лиги чемпионов в роли наставника немецкой "Боруссии", где также проиграл немецкой "Баварии" (1:2).
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Футбол , Юрген Клопп , Реал
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