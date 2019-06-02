«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов. Как это было

«Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов, победив лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Первый и по сути победный мяч уже на второй минуте матча забил нападающий Мохамед Салах : египтянин реализовал пенальти, заработанный на 23-й секунде встречи. Закрепил успех в концовке игры его одноклубник Дивок Ориги. Финал турнира состоялся в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и увенчал собой поистине впечатляющий еврокубковый сезон. За развязкой настоящего футбольного триллера в испанской столице наблюдал корреспондент «Ленты.ру».

Праздник на экспорт

Всего за три дня до финала о главном матче года здесь напоминали только редкие рекламные стойки, расставленные возле некоторых достопримечательностей, да флажки на фонарных столбах. Открытие всех сопутствующих матчу мероприятий состоялось 30 мая — под них были зарезервированы четыре центральные мадридские площади, куда так или иначе стекаются все туристы, местные весельчаки и простые зеваки. Из-за околофутбольных развлечений пришлось потесниться всем остальным.

«Неудобно, но подобные вещи — обычное дело. Ярмарки, концерты, демонстрации тут не редкость», — объясняет официант одного из кафе на Пласа-Майор, где расположилось поле с трибунами для нескольких благотворительных матчей, и тут же с довольным видом констатирует, что в такие дни выручка бывает колоссальной.

Футбола здесь всегда было много, и под настроение грех не продать впечатлительному туристу соответствующую атрибутику, которой здесь торгуют на каждом углу наравне со стандартными сувенирами. Правда, если в обычные дни все завалено майками «Реала» , «Атлетико» и «Барселоны» (на футболки с фамилией Месси всегда хороший спрос, поэтому всем все равно, что Мадрид не Каталония), то к приезду англичан пришлось основательно подготовиться.

«Специально завезли майки Кейна и Мо Салаха. Но никто не покупает», — сетуют торговцы в парке.

Если не играют свои, испанцев вообще трудно чем-либо заинтересовать, и порой это удивляет. Так, в поиске места, где показывали бы другой еврокубковый финал — между лондонскими «Челси» и «Арсеналом» в Лиге Европы — попалось битком набитое заведение, посетители которого, как оказалось, смотрели вовсе не футбол, а матч Рафаэля Надаля на « Ролан Гаррос », причем в записи.

Ажиотаж стал набирать обороты лишь с приездом болельщиков обеих команд 30-31 мая. А за день до финала, в пятницу, в центре города не нашлось мест, где не было бы фанатов «Ливерпуля» или «Тоттенхэма». Вопреки ожиданиям, в преддверии матча и лондонцы, и мерсисайдцы были максимально миролюбивы, хлопали всех «своих» по плечу, а некоторые даже умудрялись поделить не только один паб, но и один столик. «Мы познакомились в самолете, оба ехали в одиночестве. Было бы круто, если он бы еще и за „Тоттенхэм“ болел», — шутит одетый в майку «шпор» Джо и под хохот осушает бокал пива с новоиспеченным другом из Ливерпуля.

Встретить в городе целую группу парней в футболках амстердамского «Аякса», лишившегося финала в противостоянии с «Тоттенхэмом», было как минимум неожиданно. Сами они не тушевались — возможно, уверенности придавало наличие рядом магазина, торгующего в том числе продуктами с каннабисом — и объяснили, что приехали просто ради хорошего футбола. «Билеты купили давно, конечно, ждали в финале „Аякс“, но и так нормально», — говорит один из них.

Фанаты начали съезжаться к месту действия задолго до начала игры, хотя возле стадиона, расположенного на отшибе Мадрида, по сути нет никаких развлечений, кроме пива, еды и магазинов с атрибутикой. Впрочем, англичанам, похоже, многого и не нужно: сытые и довольные поклонники мерсисайдцев не брезговали даже полежать прямо на горячем асфальте перед ареной; лондонская братия, впрочем, несильно отставала.

Здесь же подобно шакалам бродят желающие приобрести лишний билет, но отличительных фанатских черт у них нет — обычные перекупщики. За билет номиналом 400-500 евро они готовы прямо на месте выложить в 5-6 раз больше, а кому и за сколько пропуск на стадион уйдет дальше, остается только гадать. Тем, у кого квиток есть, советовали вести себя осторожнее — у неосмотрительных в буквальном смысле вырывали билеты из рук, несмотря на присутствие полицейских практически через каждые десять метров.

Вдоволь наевшись и напившись, уже на стадионе британские фанаты активно берутся за дело и обустраивают новые для них трибуны, чтобы все как дома. Каждый метр козырька каждого яруса арены оказывается увешан флагами, баннерами, плакатами и портретами, и если бы не проглядывающие местами надписи «Madrid 2019», можно было бы подумать, что англичане устроили тут свой «Уэмбли». Закончив с оформлением, болельщики начинают распеваться, и это полностью подкупает с первого же раза.

Им не помеха ни Imagine Dragons, ни фоновая музыка, ни голос диктора. Умолкли лишь на минуту, чтобы почтить аплодисментами память, погибшего 1 июня в автокатастрофе, Хосе Антонио Рейеса — бывшего полузащитника сборной Испании, известного по выступлениям за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

Ливерпульский дебют

Не прошло и минуты, как смолкли прощальные овации, а у болельщиков появился новый повод рукоплескать — в первой же атаке нападающий «Ливерпуля» Садио Мане спустя всего 23 секунды после стартового свистка зарабатывает пенальти за игру соперника рукой. Его партнер по атаке Мохамед Салах хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый и сорвал овации. «Тоттенхэм» не сумел быстро оправиться, к тому же счет стал удобен для мерсисайдцев, которые в первом тайме ни разу не позволили «шпорам» пробить в створ.

«Я видел многое, но так быстро не было даже у меня с женой», — смеется в перерыве в очереди за пивом пожилой болельщик красных, который, по его словам, за «Ливерпуль» болеет «где-то с 1970-х» и является очевидцем легендарной победы над «Миланом» в стамбульском финале Лиги чемпионов в 2005-м.

За 15 минут британцы успевают и обсмеять что угодно, и выразить недовольство безалкогольным пивом на стадионе, и возмутиться отсутствием еды, но к началу второго тайма все уже на трибунах формируют своеобразный филиал «Энфилда» и в песнях расхваливают своих любимцев. Впечатляющая организованность, сплоченность и единодушие навевают мысли о том, что посчастливилось услышать вживую самый многочисленный хор в мире. Фанатов «Тоттенхэма» хоть и было визуально столько же, но «перекрыть» голосами противоположную часть стадиона им удалось всего раз, когда они решили персонально поддержать своего капитана Гарри Кейна

Лондонцы, что были на поле, и сами понимали, что пора что-то делать, и начали активно бить по воротам Алиссона, чего в первом тайме практически не было: к мячу прикладывались Кейн, Кристиан Эриксен , Хын Мин Сон, но пробить бразильца не удавалось ни с какой позиции. Собственно, за этим голкипер и был приобретен перед началом сезона на смену немцу Лорису Кариусу, чьи ошибки свели на нет усилия «Ливерпуля» в прошлогоднем финале с «Реалом». На этот раз немецкий вратарь, отправленный в двухлетнюю аренду в турецкий «Бешикташ», даже не приехал на игру, хотя был приглашен клубом, как и все находящиеся в арендах футболисты красных. Может, просто боялся закрепиться в статусе несчастливой приметы мерсисайдцев.