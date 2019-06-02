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«Крылья Советов» сохранили прописку в РПЛ 

RT на русском + ещё 61 13 минут назад
Фото: @fckssamara Twitter
Самарские «Крылья Советов» потерпели поражение от «Нижнего Новогорода» в ответном стыковом матче за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20.
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Нижнему Новгороду» принёс гол Даниила Фомина, реализовавшего пенальти. В составе «Крыльев Советов» 11-метровый не реализовал Паул Антон.
По результатам двух матчей — 3:2 (3:1) — прописку в РПЛ сохранили «Крылья Советов», занявшие по итогам чемпионата 13-е место.
Ранее сообщалось, что «Уфа» проиграла «Томи», но сохранила прописку в РПЛ.
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