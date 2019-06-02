«Крылья Советов» сохранили прописку в РПЛ

Самарские «Крылья Советов» потерпели поражение от «Нижнего Новогорода» в ответном стыковом матче за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Нижнему Новгороду» принёс гол Даниила Фомина , реализовавшего пенальти. В составе «Крыльев Советов» 11-метровый не реализовал Паул Антон.

По результатам двух матчей — 3:2 (3:1) — прописку в РПЛ сохранили «Крылья Советов», занявшие по итогам чемпионата 13-е место.

Ранее сообщалось, что «Уфа» проиграла «Томи», но сохранила прописку в РПЛ.