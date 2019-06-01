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Месси высказался о шансах сыграть на ЧМ-2022 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о шансах сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре, передает "Советский спорт".
"Не знаю, сыграю ли на чемпионате мира в Катаре. Все в руках бога. Сейчас прекрасно ощущаю себя физически, но мне почти 32 года. Не знаю, как буду чувствовать себя в дальнейшем. Многое может произойти. Надеюсь, что смогу избежать серьезных травм", — цитирует Месси FOX Sports.
С 14 июня по 7 июля сборная Аргентины примет участие в Кубке Америки.
Ранее Месси высказался о неудачах, которые его преследует в выступлениях за сборную Аргентины.
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Футбол , Лионель Месси , Советский спорт
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