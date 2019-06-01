Месси высказался о шансах сыграть на ЧМ-2022

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о шансах сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре, передает "Советский спорт".

"Не знаю, сыграю ли на чемпионате мира в Катаре. Все в руках бога. Сейчас прекрасно ощущаю себя физически, но мне почти 32 года. Не знаю, как буду чувствовать себя в дальнейшем. Многое может произойти. Надеюсь, что смогу избежать серьезных травм", — цитирует Месси FOX Sports.

С 14 июня по 7 июля сборная Аргентины примет участие в Кубке Америки.

Ранее Месси высказался о неудачах, которые его преследует в выступлениях за сборную Аргентины.