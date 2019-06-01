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Аршавин предсказал победителя финала ЛЧ 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Футболист Андрей Аршавин предсказал победителя финала Лиги чемпионов. По мнению экс-форварда сборной России, матч завершится со счетом 3:1.
Сегодня вечером в Мадриде два английских клуба — «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль» — определят победителя Лиги чемпионов. «Ливерпуль» более именитый клуб и специалисты считают его фаворитом.
Бывший игрок сборной России и английского «Арсенала» Андрей Аршавин также посулил «красным» победу над «шпорами», передает НСН.
«Я думаю, что победит Ливерпуль. Я не скажу, что я за них болею, просто мне симпатичен Юрген Кнопп, поэтому я хотел бы, чтобы его команда и он сегодня победили», — сказал Аршавин.
По его мнению, ливерпульцы победят со счетом 3:1.
Прогноз на матч сделал и Руслан Нигматуллин, экс-вратарь сборной России. Он оценил шансы «Ливерпуля» против «Тотенхэма» как 60 на 40.
Футбол , Андрей Аршавин , Руслан Нигматуллин
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