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СМИ: «Ювентус» интересуется футболистом «Челси» 

RT на русском + ещё 1 5 часов назад
Фото: Reuters
Туринский футбольный клуб «Ювентус» заинтересован в приобретении защитника лондонского «Челси» Эмерсона.
Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб рассматривает вариант трансфера игрока в летнее трансферное окно. При этом Эмерсон может стать заменой Алекса Сандро.
Тем не менее переходу может помешать запрет «Челси» на приобретение новых футболистов, из-за чего англичане не смогут никого взять вместо Эмерсона.
В этом сезоне Эмерсон сыграл в 27 матчах за «Челси», забил один мяч и сделал две результативные передачи.
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