Тренеру «Тоттенхэма» указали на ошибку в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что главному тренеру лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не стоило выпускать форварда Гарри Кейна в основе на финальный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".

"Я уверен, что Почеттино мучился над тем, ставить ли Кейна в основу, но он ошибся. Кейн совсем не выглядел нужным в этом матче. Он был далеко не таким острым, каким мог и должен был быть", — цитирует Ширера The Sun.

Эксперт предположил, что для Кейна это мог быть единственный финал в карьере, поэтому он отчаянно хотел сыграть.

"Но вы должны судить его по его состоянию, и он просто не был на 100 процентов в форме", — добавил Ширер.

Встреча между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", прошедшая в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Ранее Почеттино рассказал о своих эмоциях после финала Лиги чемпионов.