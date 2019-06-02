Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась

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«Жизнь для живущих»: Выбежавшая в финале ЛЧ на поле модель объяснилась 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Американская манекенщица Кинси Волански рассказала, что заставило ее выбежать полуголой на поле во время финального матча Лиги чемпионов.
По ее мнению, подобные поступки помогают человеку почувствовать, что он по-настоящему живет.
«Жизнь для живущих, творите сумасшедшие поступки, которые будете помнить всегда», — написала девушка в Instagram.
Накануне в Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов. Встречались две английские команды — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». В первом тайме на поле выбежала девушка в купальнике. Матч остановили, стюарды поймали возмутительницу спокойствия и отвели ее в подтрибунное помещение.
«Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0 и получил чемпионский кубок.
Футбол , Видео
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