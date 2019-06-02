Instagram заблокировал страницу модели, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Instagram заблокировал страницу американской модели Кинси Волански, которая 1 июня выбежала на поле во время первого тайма финальной игры Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

После появления девушки на поле стадиона «Ванда Метрополитано» число подписчиков ее аккаунта увеличилось с 300 тысяч до 2 млн, но вечером 2 июня фотографии и видео ее страницы оказались недоступными.

Ранее 2 июня Волански опубликовала на своей странице в Instagram видео забега на поле, объяснив в комментарии свои действия. По словам девушки, «жизнь создана для того, чтобы делать сумасшедшие вещи», а она хотела совершить поступок, который «запомнится навсегда».

СМИ сообщали, что Волански является подругой пранкера Виталия Здоровецкого, который родился в России и проживает в США.

Блогер уже пообещал жениться на Волански. Сам Здоровецкий ранее устраивал такой же пранк — в 2014 году он выбежал на поле в финале чемпионата мира по футболу в Бразилии.

Спустя два года он появился на площадке во время баскетбольной игры финальной серии «Голден Стэйт» — «Кливленд».