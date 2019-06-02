«Форма была неплохой»: Смолов о видео с выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Российский форвард Федор Смолов заявил, что физические возможности девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, очень неплохие.

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Федор Смолов оценил физическую форму выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки.

«Как вы сами могли видеть, бежала она неплохо. Ее физические возможности явно лучше, чем у стюардов. Не только стартовая скорость, но и форма была неплохой», — сказал РИА Новости российский футболист.

При этом, Смолов отметил, что такие инциденты не красят футбол, однако, спортивная девушка — гораздо лучше нетрезвого фаната.

«Это лучше, чем нетрезвый болельщик будет что-то плохое делать на трибуне», — подчеркнул спортсмен.

Ранее сообщилось, что 1 июня американская модель польского происхождения Кинси Волански выбежала в откровенном купальнике на поле во время игры «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Подруга пранкера из России, выбегавшего на поле во время финала чемпионата мира в Бразилии в 2014 году, решила повторить этот «подвиг», но пытаться целовать футболистов она все же не стала. Позднее девушка призналась, что «нужно делать сумасшедшие вещи».