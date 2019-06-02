Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Форма была неплохой»: Смолов о видео с выбежавшей на поле в финале ЛЧ 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российский форвард Федор Смолов заявил, что физические возможности девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, очень неплохие.
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Федор Смолов оценил физическую форму выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки.
«Как вы сами могли видеть, бежала она неплохо. Ее физические возможности явно лучше, чем у стюардов. Не только стартовая скорость, но и форма была неплохой», — сказал РИА Новости российский футболист.
При этом, Смолов отметил, что такие инциденты не красят футбол, однако, спортивная девушка — гораздо лучше нетрезвого фаната.
«Это лучше, чем нетрезвый болельщик будет что-то плохое делать на трибуне», — подчеркнул спортсмен.
Ранее сообщилось, что 1 июня американская модель польского происхождения Кинси Волански выбежала в откровенном купальнике на поле во время игры «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Подруга пранкера из России, выбегавшего на поле во время финала чемпионата мира в Бразилии в 2014 году, решила повторить этот «подвиг», но пытаться целовать футболистов она все же не стала. Позднее девушка призналась, что «нужно делать сумасшедшие вещи».
ТК «Звезда»: последние новости
Прервавшая финал ЛЧ полуголая фанатка объяснила свой поступок СМИ: «Зенит» и «Барселона» договариваются о матче Прервавшая финал Лиги чемпионов модель в купальнике выходит замуж за россиянина
Комментарии8
Футбол , Федор Смолов , Локомотив , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеппельт высказался об отстранении РФ от ОИ-20202
Игнашевич станет главным тренером «Торпедо»3
По тропе Роналду: Неймара обвинили в изнасиловании
Ефимова завоевала серебро в США
Головин упадет в цене
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение