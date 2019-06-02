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СМИ: У автомобиля погибшего Рейеса лопнула шина 

Спорт-Экспресс + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Возможной причиной смерти бывшего полузащитника "Севильи", "Атлетико" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса могла стать лопнутая шина, сообщает El Mundo Deportivo.
По данным издания, предварительная экспертиза, сделанная на месте трагедии, установила, что футболист двигался со скоростью 237 км/ч на своем Mercedes Brabus S550. Причиной трагедии могла стать лопнувшая шина. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.
Также сообщается, что Рейес не использовал Mercedes Brabus S550 в течение нескольких месяцев — он ездил на другой машине. Предполагается, что шина могла лопнуть из-за недостаточного давления в ней.
Напомним, Рейес также выступал за ​"Реал", "Арсенал", "Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании.
Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико" (2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) — обладателем Суперкубка УЕФА.
Бывший хавбек "Севильи" и "Арсенала" Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
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Футбол , Хосе Рейес , УЕФА , Реал
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