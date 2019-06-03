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Катар примет клубные ЧМ в 2019 и 2020 году 

Soccer News + ещё 14 3 часа назад
Фото: ТАСС
Сегодня, 3 июня, официально стало известно, что местом проведения клубных чемпионатов в 2019 и 2020 году выбран Катар.
Эти розыгрыши проверят готова ли страна к ЧМ-2020. В клубном чемпионате будут участвовать победители клубных первенств каждой из шести конфедераций плюс чемпион принимающей страны.
В клубном чемпионате мира-2019 будут участвовать "Ливерпуль" (Англия, УЕФА) "Эсперанс" (Тунис, КАФ), "Монтеррей" (Мексика, КОНКАКАФ), "Ианген Спорт" (Новая Каледония, ОФК).
Позже станет известен победитель Лиги чемпионов Азии обладатель Кубка Либертадорес и чемпион Катара, которые также будут участвовать.
Начиная с 2021 года турнир будет проходить с участием 24 команд.
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