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Ибрагимович обработал мяч на лету и забил через себя 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: Reuters
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился голом ударом через себя в матче MLS против «Нью-Ингленд Революшн». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.
После подачи в штрафную с аута игрок «Гэлакси» переправил мяч на Ибрагимовича. Швед первым касанием груди подбросил снаряд над собой, вторым касанием стопы переиграл в воздухе соперника и, оказавшись спиной к воротам, пробил через себя. Ибрагимович забил единственный гол своей команды в этой встрече. «Лос-Анджелес» уступил 1:2.
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