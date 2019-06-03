Ибрагимович обработал мяч на лету и забил через себя

🚨🚲 ZLATAN BICYCLE KICK 🚲🚨 pic.twitter.com/F8OUYtYWwK— Major League Soccer (@MLS) 3 июня 2019 г. Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился голом ударом через себя в матче MLS против «Нью-Ингленд Революшн». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

После подачи в штрафную с аута игрок «Гэлакси» переправил мяч на Ибрагимовича. Швед первым касанием груди подбросил снаряд над собой, вторым касанием стопы переиграл в воздухе соперника и, оказавшись спиной к воротам, пробил через себя. Ибрагимович забил единственный гол своей команды в этой встрече. «Лос-Анджелес» уступил 1:2.