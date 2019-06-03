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СМИ: Полиция вызовет Неймара для дачи показаний 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Reuters
Полиция Бразилии намерена вызвать форварда национальной футбольной сборной Неймара для дачи показаний по делу об изнасиловании.
Как сообщает Globo, полиция 3 июня начнёт расследование и вызовет для дачи показаний Неймара и девушку, которая обвиняет его в изнасиловании.
Отмечается, что Неймару грозит срок от 1 до 5 лет по статье за распространение материалов интимного характера без согласия жертвы.
Бразильская звезда обвиняется в изнасиловании, которое по словам жертвы произошло в середине мая в Париже.
Ранее Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании.
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