СМИ: Полиция вызовет Неймара для дачи показаний

Полиция Бразилии намерена вызвать форварда национальной футбольной сборной Неймара для дачи показаний по делу об изнасиловании.

Как сообщает Globo, полиция 3 июня начнёт расследование и вызовет для дачи показаний Неймара и девушку, которая обвиняет его в изнасиловании.

Отмечается, что Неймару грозит срок от 1 до 5 лет по статье за распространение материалов интимного характера без согласия жертвы.

Бразильская звезда обвиняется в изнасиловании, которое по словам жертвы произошло в середине мая в Париже.

Ранее Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании.