Полиция Бразилии намерена вызвать форварда национальной футбольной сборной Неймара для дачи показаний по делу об изнасиловании.
Как сообщает Globo, полиция 3 июня начнёт расследование и вызовет для дачи показаний Неймара и девушку, которая обвиняет его в изнасиловании.
Отмечается, что Неймару грозит срок от 1 до 5 лет по статье за распространение материалов интимного характера без согласия жертвы.
Бразильская звезда обвиняется в изнасиловании, которое по словам жертвы произошло в середине мая в Париже.
Ранее Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании.