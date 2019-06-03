Гризманн ответил на вопрос о своем будущем

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что пока не знает, в каком клубе продолжит карьеру, передает "Советский спорт".

"Где продолжу? Не знаю, это хороший вопрос. Посмотрим. Все в свое время.

Это замечательно — играть за сборную Франции. Не каждый футболист может это пережить. Горды, что представляем французский футбол", — цитирует Гризманна Goal.

В сезоне-2018/2019 на клубном уровне Гризманн принял участие в 48 матчах, на его счету 21 гол и десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что француз и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону".