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Гризманн ответил на вопрос о своем будущем 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что пока не знает, в каком клубе продолжит карьеру, передает "Советский спорт".
"Где продолжу? Не знаю, это хороший вопрос. Посмотрим. Все в свое время.
Это замечательно — играть за сборную Франции. Не каждый футболист может это пережить. Горды, что представляем французский футбол", — цитирует Гризманна Goal.
В сезоне-2018/2019 на клубном уровне Гризманн принял участие в 48 матчах, на его счету 21 гол и десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что француз и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону".
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Футбол , Антуан Гризманн , Советский спорт
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